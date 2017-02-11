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12:19 (мск), источник: 36on.ru

Воронежские рыбаки на Дону спасли тонущую девочку и передали врачам

В Павловском районе Воронежской области местные рыбаки спасли едва не утонувшую девочку, а затем передали ее медикам.

Инцидент произошел в пятницу, 10 февраля, в Павловске, около городского пляжа на Дону. 10-летняя девочка пришла сюда днем, чтобы покататься на ледянке с горки, находящейся у самого берега реки. В какой-то момент ребенка, прямо на ледянке, вынесло прямо на лед, а затем и в полынью. Отметим, что в Павловском районе Дон сейчас замерз лишь частично, и прямо посередине по всему течению идет широкая полынья с ледяной водой. Именно в нее и угодила школьница.

Девочка стала кричать, звать на помощь, она, как могла, барахталась в воде, стараясь не утонуть, однако сопротивляться мощному течению и ледяной воде было невозможно. В итоге ее протащило несколько сотен метров по реке от места падения, пока ее с берега не заметили местные рыбаки. Они услышали крики, увидели барахтавшееся тело, и поняли, что в ледяной воде тонет человек, которого надо спасать. Все четверо мужчин бросились на помощь ребенку, который уже несколько раз уходил с головой под воду. Используя все подручные средства, рискуя утонуть, молодые люди вытащили девочку, переодели ее в сухую одежду, которая у них нашлась, стали отогревать, параллельно вызывая врачей.

Как выяснилось, медики и спасатели уже спешили к месту происшествия. Еще одним свидетелем инцидента оказалась сотрудница местной почты — она увидела тонущую девочку, тут же вызвала врачей и спасателей. В этом время рыбаки уже делали все возможное, чтобы не дать утонуть ребенку и вытащить из воды. Когда же это удалось сделать, мужчины быстро прогрели машину, чтобы везти заледеневшую девочку в больницу, однако в этот момент приехал реанимобиль и забрал пациентку. По последней информации, школьница получила сильное переохлаждение и была госпитализирована в реанимационное отделение районной больницы.

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