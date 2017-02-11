Арестован нижегородец, призывавший к расправе над федеральным судьей

Молодой человек неоднократно оскорбил судей, и в частности — федерального судью Романа Ярцева, который ранее оказался в центре скандала из-за конфликта с соседями.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282 УК РФ, ведет которое первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Нижегородской области, сообщили «РГ» в объединенной пресс-службе судов региона.

Как говорится в пресс-релизе, поводом для разжигания ненависти в интернете стал видеорепортаж о бытовом конфликте судьи с его соседкой по поселку в Кстовском районе. Напомним, женщина утверждала, что служитель Фемиды стрелял в ее сторону из травматического пистолета, мужчина же говорил, что произвел выстрелы в воздух, чтобы привести в чувства собаку соседки.

Инцидент позже рассматривался на заседании рабочей группы квалификационной коллегии судей Нижегородской области, которая, впрочем, признаков дисциплинарного проступка в действиях Романа Ярцева не обнаружила.