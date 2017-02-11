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12:05 (мск), источник: "Российская газета"

Арестован нижегородец, призывавший к расправе над федеральным судьей

Московский районный суд Нижнего Новгорода по ходатайству следователя заключил под стражу на 1 месяц и 27 дней жителя города, обвиняемого в том, что его комментарии в соцсетях были направлены «на унижение достоинства группы лиц по роду служебной деятельности».

Молодой человек неоднократно оскорбил судей, и в частности — федерального судью Романа Ярцева, который ранее оказался в центре скандала из-за конфликта с соседями.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282 УК РФ, ведет которое первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Нижегородской области, сообщили «РГ» в объединенной пресс-службе судов региона.

Как говорится в пресс-релизе, поводом для разжигания ненависти в интернете стал видеорепортаж о бытовом конфликте судьи с его соседкой по поселку в Кстовском районе. Напомним, женщина утверждала, что служитель Фемиды стрелял в ее сторону из травматического пистолета, мужчина же говорил, что произвел выстрелы в воздух, чтобы привести в чувства собаку соседки.

Инцидент позже рассматривался на заседании рабочей группы квалификационной коллегии судей Нижегородской области, которая, впрочем, признаков дисциплинарного проступка в действиях Романа Ярцева не обнаружила.

Эта история получила широкий общественный резонанс и вызвала бурную дискуссию, в том числе в соцсетях. Далеко не все из ее участников, судя по всему, смогли держаться в рамках приличий. Вместе с тем нижегородец, на которого в результате завели уголовное дело, «зарегистрирован на многих интернет-ресурсах, где распространяет экстремистские сведения и старается тем самым разжечь ненависть к представителям различных социальных групп. Подобная деятельность носит системный характер», — говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Нижегородской области.

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