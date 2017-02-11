Челябинские спасатели предотвратили попытку самоубийства

Спасатели предотвратили попытку суицида, сообщают в Челябинской городской службе спасения.

Вчера, 10 февраля, за помощью к спасателям обратилась жительница Челябинска. Она рассказала, что её 33-летняя сноха прислала на телефон сообщение о том, что собирается покончить жизнь самоубийством. Прибывшие по указанному адресу спасатели с помощью инструментов вскрыли входную дверь.

«Когда мы проникли в квартиру, увидели пострадавшую “в петле”. Женщина находилась в сознании. Мы подбежали к ней и сняли верёвку с шеи», — рассказывают в службе.

Спасатели оказали пострадавшей первую помощь и передали родственникам и полицейским.

В настоящее время правоохранительные органы разбираются в причинах произошедшего.