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13:50 (мск), источник: РИА Новости

В Татарстане экс-руководство кооператива пойдет под суд за обман вкладчиков

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Двое бывших руководителей кредитно-потребительского кооператива в Татарстане, которые обманули 1,2 тысячи вкладчиков, заработав на этом порядка 340 миллионов рублей, пойдут под суд, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в субботу.

«В Московский районный суд Казани направлено уголовное дело, возбужденное в отношении экс-председателя правления и учредителя кредитно-потребительского кооператива. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (“мошенничество, совершенное в особо крупном размере”) и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (“легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления”)», — сказала Волк.

По данным следствия, обвиняемые организовали кредитно-потребительский кооператив, офисы которого располагались в Казани, Альметьевске и Набережных Челнах. Злоумышленники обещали своим клиентам выплату по вкладам в размере 177% годовых, заведомо не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства. В результате чего пострадали 1,2 тысячи жителей Татарстана, которым был причинен материальный ущерб на общую сумму 340 миллионов рублей.

Как рассказала Волк, полицейские установили, что часть похищенных денег обвиняемые потратили на недвижимость в Московской области и покупку двух автомобилей. Сейчас злоумышленники арестованы, их уголовное дело направлено в Московский районный суд Казани.

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