В Татарстане экс-руководство кооператива пойдет под суд за обман вкладчиков
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Двое бывших руководителей
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Двое бывших руководителей
«В Московский районный суд Казани направлено уголовное дело, возбужденное в отношении
По данным следствия, обвиняемые организовали
Как рассказала Волк, полицейские установили, что часть похищенных денег обвиняемые потратили на недвижимость в Московской области и покупку двух автомобилей. Сейчас злоумышленники арестованы, их уголовное дело направлено в Московский районный суд Казани.