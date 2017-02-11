(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). Стали известны подробности смертельной аварии в Зеленодольском районе. Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, в ДТП погибли водители двух грузовиков.

Происшествие случилось накануне в 7 часов вечера на 949-м км трассы М7. В результате столкновения четырех транспортных средств пострадал 26-летний житель Нижегородской области, ехавший за рулем «Лады» 15-й модели. Мужчина был госпитализирован до приезда спасателей. 39-летний водитель из Нижегородской области грузовика «Фредлайнер» в аварии не пострадал. Дальнобойщик из Москвы, следовавший на грузовике «МАН», а также 30-летний житель Башкирии на грузовике «ДАФ» погибли в результате столкновения.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ЗПСО № 2 извлекли тело погибшего водителя из Москвы, а также, совместно с пожарными ПЧ № 152, потушили вспыхнувшие грузовики «МАН» и «ДАФ».