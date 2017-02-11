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13:58 (мск), источник: РИАЦ

За один день в Волгоградской области сбили четырех пешеходов

Все они с травмами доставлены в медучреждения.

Сводка ДТП за минувший день буквально пестрит сообщениями о пострадавших пешеходах.

Утро 10 февраля началось с того, что в 08.15 в Советском районе Волгограда 25-летний водитель, находившийся за рулем «Тойота Королла, напротив дома № 26 по пр. Университетский на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 21-летнюю девушку. Пострадавшей в результате ДТП пришлось обратиться в больницу, а водитель с места происшествия поспешил скрыться, однако, безуспешно. В ходе розыскных мероприятий он был задержан нарядом ДПС.

В полдень в Кировском районе 54-летний водитель, управляя автомашиной «Валдай», напротив д. 79 по ул. 64 Армии буквально наехал на 36-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход с травмами доставлен в больницу, к счастью, госпитализация не понадобилась.

В г. Михайловка Волгоградской области в 15−00 на ул. Комсомольской 34-летняя женщина, находившаяся за рулем «ВАЗ-2115», не справилась с управлением и врезалась в стоящий автомобиль «Рено Логан» и находившегося рядом 62-летнего пешехода. В результате ДТП мужчина с травмами был госпитализирован.

В 18.35 Центральном районе Волгограда 52-летний водитель автомашины «Шкода Йети», двигаясь по ул. Пархоменко напротив дома № 51 по ул. Пархоменко на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 77-летнего пешехода. Пешеход с травмами был госпитализирован.

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