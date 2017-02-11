В Могилеве на Алтайской горел автомобиль VW Golf
В 11.15 могилевские спасатели получили сообщение о возгорании автомобиля VW Golf, припаркованного на улице Алтайской.
В 11.15 могилевские спасатели получили сообщение о возгорании автомобиля VW Golf, припаркованного на улице Алтайской.
В Могилевском областном управлении МЧС рассказали:
— Загоревшийся автомобиль 1989 года выпуска. К счастью, при пожаре никто не пострадал и еще до приезда подразделений спасателей хозяйке, 22-летней могилевчанке, удалось потушить огонь самостоятельно. Однако салон машины испорчен.
Злого умысла, поджога здесь не усматривается. Наиболее вероятная причина возгорания — нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Скорей всего, произошло короткое замыкание проводки.