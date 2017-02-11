Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Долгожители, которые перешагнули 100-летний рубеж
Германия срочно возвращает золото, годами хранящееся за рубежом
Анна Седокова ждет третьего ребенка
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей
Невесту Федора Бондарчука заподозрили в беременности
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Государство застрахует всех дольщиков
«Это было высшим унижением для Меркель»: СМИ о поступке Путина
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Девять продуктов, которые утоляют жажду
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
9Колесница для королевских похорон
20Ситуация на юго-востоке Украины
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
13:18 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Ночью в Киеве горел автобусный парк

После прибытия на место происшествия спасатели выяснили, что в отдельно стоящем 1-этажном ремонтно-хозяйственном помещении произошло возгорание одного из автобусов с распространением пламени на рядом стоящие автобусы.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. В Киеве в ночь на субботу, 11 февраля, на территории одного из автобусных парков по ул. Туполева возник пожар, сообщает пресс-служба столичного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

После прибытия на место происшествия спасатели выяснили, что в отдельно стоящем 1-этажном ремонтно-хозяйственном помещении произошло возгорание одного из автобусов с распространением пламени на рядом стоящие автобусы.

Читайте также
В Хмельницкой обл. в ДТП с грузовиком погибли два человека

В 1:43 пожар был локализован и в 1:57 — ликвидирован.

В результате пожара сгорело три автобуса и повреждены еще три автобуса марки МАЗ.

«Удалось спасти 22 автобуса марок МАЗ и ЛАЗ и предотвратить распространение пожара по всей площади здания. На месте происшествия работало 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 33 человека личного состава Киевского гарнизона», — сообщили в ГСЧС. В Киеве горел автобусный парк.

Причина возникновения пожара выясняется, жертв и пострадавших нет.

Напомним, 3 февраля на территории склада горюче-смазочных материалов в Подольском районе Киева случился пожар.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Анкара удовлетворена реакцией России на гибель турецких военных
Порошенко заявил об успешном испытании новой украинской ракеты
Конгресс заинтересовал разговор советника Трампа и посла России
СМИ: при обстреле Донецка ВСУ применили тяжелую артиллерию
Сотрудникам ФСО запретят раскрывать в интернете данные о службе
На юге Филиппин произошло сильное землетрясение
Кучерена назвал спекуляциями сообщения о выдаче Сноудена США
Пять Курильских островов получили имена
Спорт
Фуркад и Шипулин снова выходят на лыжню Сегодня в Хохфильцене пройдет первая личная гонка у мужчин — спринт. Но главной его интригой остается возможное примирение Мартена Фуркада и Антона Шипулина
Авто
Кто украл дизайн у Лада: три легковушки и грузовик Свершилось: теперь не российские дизайнеры копируют иномарки, а наоборот — во всяком случае, такого мнения придерживаются фанаты «Лады»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ 10 февраля отмечает юбилей заслуженная сваха российского телевидения. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает ее самые яркие и незабываемые появления в эфире
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Государство застрахует всех дольщиков
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
В Петербурге продавали квартиры в несуществующем поселке
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей Сын телеведущей стал копией своего папы.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь