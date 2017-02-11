Ночью в Киеве горел автобусный парк

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. В Киеве в ночь на субботу, 11 февраля, на территории одного из автобусных парков по ул. Туполева возник пожар, сообщает пресс-служба столичного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

После прибытия на место происшествия спасатели выяснили, что в отдельно стоящем 1-этажном ремонтно-хозяйственном помещении произошло возгорание одного из автобусов с распространением пламени на рядом стоящие автобусы.