Ночью в Киеве горел автобусный парк
После прибытия на место происшествия спасатели выяснили, что в отдельно стоящем 1-этажном
После прибытия на место происшествия спасатели выяснили, что в отдельно стоящем 1-этажном
КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. В Киеве в ночь на субботу, 11 февраля, на территории одного из автобусных парков по ул. Туполева возник пожар, сообщает
После прибытия на место происшествия спасатели выяснили, что в отдельно стоящем 1-этажном
В 1:43 пожар был локализован и в 1:57 — ликвидирован.
В результате пожара сгорело три автобуса и повреждены еще три автобуса марки МАЗ.
«Удалось спасти 22 автобуса марок МАЗ и ЛАЗ и предотвратить распространение пожара по всей площади здания. На месте происшествия работало 7 единиц основной и специальной
Причина возникновения пожара выясняется, жертв и пострадавших нет.
Напомним, 3 февраля на территории склада