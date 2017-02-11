Иномарка слетела в кювет в Волгограде из-за того, что ее подрезало маршрутное такси
Иномарка слетела в кювет в Волгограде
Иномарка слетела в кювет в Волгограде
В Красноармейском районе Волгограда у станции Чапурники произошло ДТП. Водитель маршрутки, по словам очевидцев, «подрезал» иномарку.
Пытаясь миновать столкновение с другим авто, водитель выехал на обочину, где врезался в дерево, машина получила серьезные повреждения. По словам свидетелей, пострадавших в аварии нет.
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