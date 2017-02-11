Иномарка слетела в кювет в Волгограде из-за того, что ее подрезало маршрутное такси.

В Красноармейском районе Волгограда у станции Чапурники произошло ДТП. Водитель маршрутки, по словам очевидцев, «подрезал» иномарку.

Пытаясь миновать столкновение с другим авто, водитель выехал на обочину, где врезался в дерево, машина получила серьезные повреждения. По словам свидетелей, пострадавших в аварии нет.