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14:24 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Иномарка слетела в кювет в Волгограде из-за того, что ее подрезало маршрутное такси

Иномарка слетела в кювет в Волгограде из-за того, что ее подрезало маршрутное такси.

В Красноармейском районе Волгограда у станции Чапурники произошло ДТП. Водитель маршрутки, по словам очевидцев, «подрезал» иномарку.

Пытаясь миновать столкновение с другим авто, водитель выехал на обочину, где врезался в дерево, машина получила серьезные повреждения. По словам свидетелей, пострадавших в аварии нет.

Тяжело было вернуть авто на дорогу. «Газель» не смогла вынуть серьезную машину, на помощь пришел молодой водитель-дальнобойщик. С помощью фуры иномарку вернули на дорогу.

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