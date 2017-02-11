В Калининграде водитель попал под собственный автобус

В Калининграде в результате ДТП пострадал водитель пассажирского автобуса. Об этом в субботу «Новому Калининграду.Ru» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел утром в пятницу на закрытой парковке, расположенной на Московском проспекте. По предварительным данным, мужчина вышел из салона, забыв поставить автобус на ручной тормоз.

Транспортное средство покатилось и прижало водителя к легковому автомобилю находящемуся рядом. Мужчину госпитализировали.