Пожилой житель Акмолинской области обзавелся рабом

Рабовладелец проживал в селе Балыкты Бурабайского района. Факт рабовладения установили сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью. Более 8 месяцев 66-летний сельчанин угрозами и шантажом заставлял работать на него жителя Щучинска 1983 года рождения.

На встрече с Баян Есентаевой и Турсеном Алагузовым произошел скандал

По словам освобожденного, он познакомился со своим будущим «хозяином» в Щучинске в июле 2016 года. Пенсионер предложил молодому горожанину работу в селе Балыкты. Лишь в ходе «сотрудничества» выяснилось, что платить работодатель не собирается.

«Обвинив мужчину в краже 7 голов скота, он шантажировал его уголовной ответственностью и сроком в тюрьме, угрожал тем, что заявит о краже в полицию», — сообщила пресс-служба.

А работник был ранее судим и проблем с законом очень боялся, хоть и не крал ничего. Поэтому он продолжал трудиться бесплатно.

Пенсионера, подозреваемого в незаконной трудовой эксплуатации, задержали 9 февраля. Досудебное расследование ведется по части второй статьи 126 УК РК — незаконное лишение свободы.