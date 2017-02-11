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14:29 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Закрыто «дело о землях» новосибирского экс-губернатора

Уголовное дело в отношении Василия Юрченко прекращено за отсутствием состава преступления.

Речь идет об обвинении бывшего губернатора Новосибирской области в превышении полномочий в связи с переводом участка в Ордынском районе из категории земель промышленности, обороны и связи в категорию сельскохозяйственных. Следствие считало, что таким образом тогдашний глава региона нанес ущерб интересам государства в сфере обороноспособности, а также причинил урон коммерческой компании, которая выращивала там пшеницу для нужд полигона.

«Дело прекращено за отсутствием состава преступления, — сообщил ТАСС Александр Балян, адвокат Юрченко. — Расследование продолжалось почти 2,5 года».

Напомним, что в марте 2014 года президент РФ снял Юрченко с должности губернатора Новосибирской области с формулировкой «в связи с утратой доверия».

С тех пор на Юрченко заводили уголовные дела, проводили обыски, арестовывали имущество. Одно из дел, о халатности, было закрыто ранее, сейчас — другое. Следующее рассматривается в Центральном суде Новосибирска. По нему Юрченко обвиняется в продаже земельного участка в центре города, как предполагается, по заниженной цене, из-за чего региональный бюджет недополучил 22 млн руб. Еще подозревают Юрченко в том, что при строительстве промышленно-логистического парка он прикарманил 152 млн руб.

Словом, после «утраты доверия» у президента, следователи выражают это недоверие, а Юрченко заверяет в своей непричастности к противоправным деяниям.

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