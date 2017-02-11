В Подмосковье водитель пытался задавить сотрудника Росгвардии

Накануне вечером сотрудники Росгвардии остановили у дома 23 по Коллективной улице в Мытищах автомобиль, в котором находились двое мужчин. На требования предъявить документы они ответили отказом и скрылись, попытавшись сбить при этом одного из росгвардейцев.
Позже водителя задержали, оказалось, что он находился в состоянии наркотического опьянения, к тому же был лишен водительских прав
Сейчас следователи устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также местонахождение второго мужчины.
Это не первый подобный случай. В конце января на двух сотрудников Росгвардии, патрулирующих улицы подмосковного поселка Битца, напал злоумышленник с разбитой бутылкой, ранив одного из росгвардейцев. Тогда правоохранителям пришлось применить табельное оружие.