Мэр Тайшетского района, обвиняемый в мошенничестве, арестован на два месяца

Ранее сообщалось, что Тайшетская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в сфере ЖКХ, в ходе которой выявлены факты незаконного оформления в собственность на частную компанию — ООО «ВАВ» — четырех муниципальных артезианских скважин. За их эксплуатацию общество с ограниченной ответственностью получало от ОАО «Байкалэнерго» платеж в 15 миллионов рублей ежегодно. Проверка также установила, что скважины были сделаны мэрией города Тайшета за счет бюджетных средств в 3,2 миллиона рублей.
На основании материалов проверки возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.
Величко, который ранее работал в сфере ЖКХ, а в сентябре 2016 года был избран мэром района, задержали в рамках расследования уголовного дела 9 февраля в рабочем кабинете.
«Суд избрал по ходатайству следствия для Величко меру пресечения в виде ареста на два месяца», заявил РИА Новости представитель суда города Тайшета.
Расследование уголовного дела находится на контроле Тайшетской межрайонной прокуратуры.
В начале февраля в Иркутской области был задержан с поличным при получении взятки в 2,5 миллиона рублей первый заместитель мэра Казачинско-Ленского района Артем Амосов. Днем позднее правоохранители задержали и мэра муниципалитета Александра Абраменко. По итогам рассмотрения материалов следствия Амосову суд избрал арест на два месяца. Абраменко, которого следствие просило заключить под домашний арест, был отпущен Кировским районным судом Иркутска.