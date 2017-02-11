Мэр Тайшетского района, обвиняемый в мошенничестве, арестован на два месяца

Ранее сообщалось, что Тайшетская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в сфере ЖКХ, в ходе которой выявлены факты незаконного оформления в собственность на частную компанию — ООО «ВАВ» — четырех муниципальных артезианских скважин. За их эксплуатацию общество с ограниченной ответственностью получало от ОАО «Байкалэнерго» платеж в 15 миллионов рублей ежегодно. Проверка также установила, что скважины были сделаны мэрией города Тайшета за счет бюджетных средств в 3,2 миллиона рублей.

На основании материалов проверки возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.