На трассе «Пермь — Екатеринбург» из-за морозного тумана произошло 7 ДТП

Серия из 7 ДТП произошла за 15 минут на трассе «Пермь — Екатеринбург».

По информации краевого МВД, причиной аварии стал густой туман, который образовался в условиях аномально холодной погоды. В авариях пострадали два человека, повреждения получили 10 машин.

«Перекрыли автомагистраль в районе п. Звёздный. Всех отправляют через Бершеть», — писали очевидцы в соцсетях в первой половине дня.

На данный момент движение на участке восстановили.