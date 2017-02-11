На трассе «Пермь — Екатеринбург» из-за морозного тумана произошло 7 ДТП
В авариях пострадали два человека.
В авариях пострадали два человека.
Серия из 7 ДТП произошла за 15 минут на трассе «Пермь — Екатеринбург».
По информации краевого МВД, причиной аварии стал густой туман, который образовался в условиях аномально холодной погоды. В авариях пострадали два человека, повреждения получили 10 машин.
«Перекрыли автомагистраль в районе п. Звёздный. Всех отправляют через Бершеть», — писали очевидцы в соцсетях в первой половине дня.
На данный момент движение на участке восстановили.