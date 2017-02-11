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14:45 (мск), источник: АиФ Прикамье

На трассе «Пермь — Екатеринбург» из-за морозного тумана произошло 7 ДТП

В авариях пострадали два человека.

Серия из 7 ДТП произошла за 15 минут на трассе «Пермь — Екатеринбург».

По информации краевого МВД, причиной аварии стал густой туман, который образовался в условиях аномально холодной погоды. В авариях пострадали два человека, повреждения получили 10 машин.

«Перекрыли автомагистраль в районе п. Звёздный. Всех отправляют через Бершеть», — писали очевидцы в соцсетях в первой половине дня.

На данный момент движение на участке восстановили.

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