Из минского общежития были эвакуированы 280 человек

МИНСК, 11 фев — Sputnik. Спасатели эвакуировали в субботу утром из столичного общежития на улице Руссиянова почти три сотни человек, сообщили Sputnik в городском управлении МЧС.

Возгорание в общежитии случилось ранним утром в субботу: информация о нем от жильцов поступила к спасателям в половину девятого утра.

«По прибытии к месту вызова в 08:36 первых подразделений спасателей было установлено, что произошло загорание мусора под лестничной клеткой и деревянного дверного блока на общей площади четыре квадратных метра», — сообщили в управлении МЧС.