Задержан менеджер фирмы, пытавшийся подкупить офицера МВД

Мужчина обвиняется в попытке вручить офицеру сумму 8000 леев, в обмен на прекращение расследования дела о фальсификации санитарно-ветеринарной справки. Фирма занималась поставками говяжьего мяса в столовую Полицейской академии им. Штефана чел Маре по поддельным документам.

Подозреваемый был пойман с поличным, при передаче денег. Его задержали на 72 часа. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, а также штраф в размере от 2000 до 4000 условных единиц.