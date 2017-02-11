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20:13 (мск), источник: Noi.md

Задержан менеджер фирмы, пытавшийся подкупить офицера МВД

Задержан менеджер фирмы, пытавшийся подкупить офицера Службы внутренней защиты и борьбы с коррупцией МВД (СВЗБК), сообщает NOI.md.

Источник: Noi.md

Мужчина обвиняется в попытке вручить офицеру сумму 8000 леев, в обмен на прекращение расследования дела о фальсификации санитарно-ветеринарной справки. Фирма занималась поставками говяжьего мяса в столовую Полицейской академии им. Штефана чел Маре по поддельным документам.

Подозреваемый был пойман с поличным, при передаче денег. Его задержали на 72 часа. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, а также штраф в размере от 2000 до 4000 условных единиц.

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