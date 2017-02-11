После ссоры с девушкой пропал парень в Акмолинской области

Заявление об исчезновении Воронова Никиты Александровича написала сестра пропавшего 6 февраля. По ее словам, 26 января 2017 года он выехал в город Кокшетау к своему брату и по сей день не вернулся. Никита жил с сестрой — Ксенией Якуш в селе Катарколь Бурабайского района. Когда выехал в Кокшетау, созванивался с сестрой, но потом его номер стал недоступен.

26-летний парень из Акмолинской области попал в больницу после того, как у него случился нервный срыв из-за расставания с девушкой, с которой он жил. 26 января Никита Воронов уехал в неизвестном направлении и до сих пор не дал о себе знать, сообщает Tengrinews.kz.

По информации полицейских, 27 января Воронов выехал в Российскую Федерацию, а 29 января вернулся в Казахстан, с тех пор о его местонахождении неизвестно. По словам сестры Воронова, раньше с ее братом такого не случалось.

Если он и уходил из дома, то максимум на пару дней и всегда сообщал, где он и когда вернется. В Кокшетау у них имеются родственники и друзья, но как заверила сестра, она всех обзвонила до того, как пойти с заявлением в полицию.

«У родственников его точно нет, они бы сразу сказали, а друзьям, кого я знала, позвонила, никто его там не видел», — сообщила Якуш.

Оказалось, что летом Воронов лежал в психиатрической больнице. У него случился нервный срыв, после чего его отправили лечиться. Психолог сказал, что такие срывы с проявлением агрессии обычно происходят на фоне стресса. В данном случае стресс произошел из-за разрыва отношений с женщиной, с которой Никита жил около года.

По словам сестры, алкоголем не злоупотреблял, в больнице, где он лежал летом, его проверяли на предмет употребления наркотических средств. Признаков употребления наркотиков не выявлено.