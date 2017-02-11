После ссоры с девушкой пропал парень в Акмолинской области
У молодого человека случился нервный срыв, его поместили лечиться.
У молодого человека случился нервный срыв, его поместили лечиться.
26-летний парень из Акмолинской области попал в больницу после того, как у него случился нервный срыв
Заявление об исчезновении Воронова Никиты Александровича написала сестра пропавшего 6 февраля. По ее словам, 26 января 2017 года он выехал в город Кокшетау к своему брату и по сей день не вернулся. Никита жил с сестрой — Ксенией Якуш в селе Катарколь Бурабайского района. Когда выехал в Кокшетау, созванивался с сестрой, но потом его номер стал недоступен.
По информации полицейских, 27 января Воронов выехал в Российскую Федерацию, а 29 января вернулся в Казахстан, с тех пор о его местонахождении неизвестно. По словам сестры Воронова, раньше с ее братом такого не случалось.
Если он и уходил из дома, то максимум на пару дней и всегда сообщал, где он и когда вернется. В Кокшетау у них имеются родственники и друзья, но как заверила сестра, она всех обзвонила до того, как пойти с заявлением в полицию.
«У родственников его точно нет, они бы сразу сказали, а друзьям, кого я знала, позвонила, никто его там не видел», — сообщила Якуш.
Оказалось, что летом Воронов лежал в психиатрической больнице. У него случился нервный срыв, после чего его отправили лечиться. Психолог сказал, что такие срывы с проявлением агрессии обычно происходят на фоне стресса. В данном случае стресс произошел
По словам сестры, алкоголем не злоупотреблял, в больнице, где он лежал летом, его проверяли на предмет употребления наркотических средств. Признаков употребления наркотиков не выявлено.
Напомним, Воронов Никита Александрович пропал 26 января этого года. Приметы: рост 175−180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, лицо овальное, глаза карие, нос прямой, губы толстые, подбородок прямой. Особые приметы: имеется татуировка на правом запястье в виде точек. Был одет: шапка вязаная черного цвета с серой полосой, куртка зимняя серого цвета, джинсы синего цвета, кроссовки зимние черного цвета. Сестра просит всех, кто знает