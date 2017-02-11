Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
Мировые СМИ узнали о сообщении, отправленном украинцам в Авдеевке
Невесту Федора Бондарчука заподозрили в беременности
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей
Невесту Федора Бондарчука заподозрили в беременности
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
На круизном лайнере прогремел взрыв
«Украина поджала хвост»: депутат Думы о стрельбах возле Крыма
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
«Живой Кен» не может нормально дышать
Долгожители, которые перешагнули 100-летний рубеж
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
9Колесница для королевских похорон
9Самый грязный город в мире
20Ситуация на юго-востоке Украины
14:56 (мск), источник: Tengrinews

После ссоры с девушкой пропал парень в Акмолинской области

У молодого человека случился нервный срыв, его поместили лечиться.

Источник: Tengrinews

26-летний парень из Акмолинской области попал в больницу после того, как у него случился нервный срыв из-за расставания с девушкой, с которой он жил. 26 января Никита Воронов уехал в неизвестном направлении и до сих пор не дал о себе знать, сообщает Tengrinews.kz.

Заявление об исчезновении Воронова Никиты Александровича написала сестра пропавшего 6 февраля. По ее словам, 26 января 2017 года он выехал в город Кокшетау к своему брату и по сей день не вернулся. Никита жил с сестрой — Ксенией Якуш в селе Катарколь Бурабайского района. Когда выехал в Кокшетау, созванивался с сестрой, но потом его номер стал недоступен.

Читайте также
Пожилой житель Акмолинской области обзавелся рабом

По информации полицейских, 27 января Воронов выехал в Российскую Федерацию, а 29 января вернулся в Казахстан, с тех пор о его местонахождении неизвестно. По словам сестры Воронова, раньше с ее братом такого не случалось.

Если он и уходил из дома, то максимум на пару дней и всегда сообщал, где он и когда вернется. В Кокшетау у них имеются родственники и друзья, но как заверила сестра, она всех обзвонила до того, как пойти с заявлением в полицию.

«У родственников его точно нет, они бы сразу сказали, а друзьям, кого я знала, позвонила, никто его там не видел», — сообщила Якуш.

Оказалось, что летом Воронов лежал в психиатрической больнице. У него случился нервный срыв, после чего его отправили лечиться. Психолог сказал, что такие срывы с проявлением агрессии обычно происходят на фоне стресса. В данном случае стресс произошел из-за разрыва отношений с женщиной, с которой Никита жил около года.

По словам сестры, алкоголем не злоупотреблял, в больнице, где он лежал летом, его проверяли на предмет употребления наркотических средств. Признаков употребления наркотиков не выявлено.

Напомним, Воронов Никита Александрович пропал 26 января этого года. Приметы: рост 175−180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, лицо овальное, глаза карие, нос прямой, губы толстые, подбородок прямой. Особые приметы: имеется татуировка на правом запястье в виде точек. Был одет: шапка вязаная черного цвета с серой полосой, куртка зимняя серого цвета, джинсы синего цвета, кроссовки зимние черного цвета. Сестра просит всех, кто знает что-либо о местонахождении Воронова Никиты Александровича, сообщить в полицию.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Водитель авто с номерами ADM оштрафован за нарушение перед Домом министерств в Астане
Порошенко заявил об успешном испытании новой украинской ракеты
Конгресс заинтересовал разговор советника Трампа и посла России
СМИ: при обстреле Донецка ВСУ применили тяжелую артиллерию
Сотрудникам ФСО запретят раскрывать в сети информацию о службе
Кучерена: у РФ нет законных оснований для выдачи Сноудена США
На юге Филиппин произошло сильное землетрясение
Пять Курильских островов получили имена
Спорт
Фуркад и Шипулин снова выходят на лыжню Сегодня в Хохфильцене пройдет первая личная гонка у мужчин — спринт. Но главной его интригой остается возможное примирение Мартена Фуркада и Антона Шипулина
Авто
Кто украл дизайн у Лада: три легковушки и грузовик Свершилось: теперь не российские дизайнеры копируют иномарки, а наоборот — во всяком случае, такого мнения придерживаются фанаты «Лады»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ 10 февраля отмечает юбилей заслуженная сваха российского телевидения. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает ее самые яркие и незабываемые появления в эфире
Недвижимость
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Петербуржцы начали массово жаловаться на услуги ЖКХ
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей Сын телеведущей стал копией своего папы.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь