СМИ: при взрыве в Афганистане погибли более 10 человек

По данным телеканала, взрыв прогремел около 14.00 по местному времени (12.30 мск) в городе Лашкаргах. Террорист-смертник подорвался на начиненной взрывчаткой машине вблизи конвоя спецслужб.

Как сообщил очевидец событий, ущерб был нанесен также одной из машин спецслужб.

Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна из действующих в регионе террористических группировок.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Движение «Талибан», ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны активизировалась террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ и других странах).