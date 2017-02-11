СМИ: при взрыве в Афганистане погибли более 10 человек
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. По меньшей мере 11 человек погибли, еще 21 получил ранения в результате устроенного
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. По меньшей мере 11 человек погибли, еще 21 получил ранения в результате устроенного
По данным телеканала, взрыв прогремел около 14.00 по местному времени (12.30 мск) в городе Лашкаргах.
Как сообщил очевидец событий, ущерб был нанесен также одной из машин спецслужб.
Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна из действующих в регионе террористических группировок.
Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Движение «Талибан», ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны активизировалась террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ и других странах).