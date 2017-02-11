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14:55 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: при взрыве в Афганистане погибли более 10 человек

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. По меньшей мере 11 человек погибли, еще 21 получил ранения в результате устроенного террористом-смертником взрыва в провинции Гильменд в Афганистане, передает телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.

По данным телеканала, взрыв прогремел около 14.00 по местному времени (12.30 мск) в городе Лашкаргах. Террорист-смертник подорвался на начиненной взрывчаткой машине вблизи конвоя спецслужб.

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Как сообщил очевидец событий, ущерб был нанесен также одной из машин спецслужб.

Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна из действующих в регионе террористических группировок.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Движение «Талибан», ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны активизировалась террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ и других странах).

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