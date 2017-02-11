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14:56 (мск), источник: Nakanune.ru

Экстренной посадкой самолета, на борту которого пассажиру стало плохо, в екатеринбургском «Кольцово» заинтересовались следователи

Следователи начали проверку инцидента в екатеринбургском аэропорту «Кольцово». Ранее самолет, следовавший из Москвы в Хабаровск, был вынужден экстренно приземлиться в «Кольцово», поскольку одному из пассажиров стало плохо.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР, на борту воздушного судна находилось 392 пассажира и семь членов экипажа, пострадавших нет, повреждений воздушное судно не имеет.

В ведомстве также подтвердили, что мужчина 1953 года скончался по дороге в больницу.

«Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте произведен осмотр места происшествия и тела. Согласно предварительным данным мужчина болел онкологическим заболеванием. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин смерти пассажира воздушного судна», — сообщили в пресс-службе.

По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

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