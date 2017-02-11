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14:54 (мск), источник: НИА Самара

В Тольятти годовалый мальчик застрял между батареей и диваном и получил серьезные ожоги, пока мать принимала душ

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Оставление ребенка в опасности».

30-летняя жительница Тольятти стала фигуранткой уголовного дела после того, как ее сын 2015 года рождения получил ожоги третьей степени, сообщает 63.ru.

Женщина рассказала, что оставила ребенка без присмотра всего на 15−20 минут, а потом обнаружила у него травмы. Правоохранители же считают, что мальчик получил ожоги из-за более длительного контакта с батареей.

Как рассказала женщина соцработникам, инцидент произошел вечером 25 января. Примерно в 21:00 она ушла в ванную комнату принять душ. Ребенка мать уложила спать на диване. За те 15−20 минут, что ее не было, малыш сполз к батарее и застрял между ней и диваном. Когда женщина вернулась в спальню, то увидела, что сын получил ожоги. Но обращаться к медикам она не стала. Ожоги женщина обработала тем, что было в аптечке.

На следующий день к семье зашла соседка, которая позже вызвала полицию. Правоохранители и сотрудники скорой помощи подтвердили, что ребенок имеет телесные повреждения, и направили его вместе с матерью в больницу для оказания помощи.

У малыша диагностировали ожог третьей степени нижних конечностей, а также половых органов.

Как рассказали в ГУ МВД России по Самарской области, в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Оставление ребенка в опасности».

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.

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