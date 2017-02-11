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15:02 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В столице рано утром сгорели сразу три автомобиля

В Минске на улице Дунина-Марцинкевича сегодня утром, 11 февраля, сгорели три автомобиля, сообщил sb.by официальный представитель Минского городского управления МЧС Алексадр Попко.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

— В 6.35 на телефон службы спасения поступил звонок о том, что горят несколько автомобилей. Уже по прибытию на место происшествия сотрудниками МЧС было установлено, что огонь распространился на три машины — Mercedes ML 164 (2005 года выпуска), Opel Tiger (1999 г.в) и VW Golf 6 (2008 г. в.).

В результате повреждения получил и автомобиль Honda Accord, стоящий рядом, у которого испорчены лакокрасочное покрытие, передняя пассажирская дверь и правое зеркало.

По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание в Mercedes ML.

В результате пожара никто из людей не пострадал.

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