Подробности коммунального ЧП в Уфе: на улице — каток, дома — без воды
Сегодня, 11 февраля, улица Губайдуллина в Уфе превратилась в каток.
Сегодня, 11 февраля, улица Губайдуллина в Уфе превратилась в каток.
Напомним,
По словам автомобилистов, поскольку улица идет под уклон, вода устремилась по ней вниз и затопила пространство по максимуму. С проезжей части потоки воды устремились также и во дворы организаций, расположенных вдоль обочины.
«Если с дороги лед уберут, то эти дворы наверное никто трогать не будут. Вот я им не завидую. В понедельник их ждет неприятный сюрприз», — пояснил наш читатель.
Не лучше ситуация и в квартирах девяти близлежащих домов. На время устранения последствий коммунальной аварии у них отключили водоснабжение.
Как сообщили в мэрии Уфы, ликвидацией последствий аварии занимаются 9 единиц техники. Для жильцов оставшихся без водоснабжения домов организован подвоз воды.
Причины ЧП специалисты мэрии обещали озвучить позднее.
ProUfu.ru будет следить за развитием событий.