Подробности коммунального ЧП в Уфе: на улице — каток, дома — без воды

Напомним, из-за лопнувшей трубы с горячей водой улицу затопило кипятком. На месте работают сотрудники «Уфаводоканала», на время их пребывания там улицу перекрыли сотрудники ГИБДД, но те автомобилисты, которые проехали по улице раньше, успели запечатлеть происходящее под колесами. Ролики представлены ими в распоряжение ProUfu.ru.

По словам автомобилистов, поскольку улица идет под уклон, вода устремилась по ней вниз и затопила пространство по максимуму. С проезжей части потоки воды устремились также и во дворы организаций, расположенных вдоль обочины.

«Если с дороги лед уберут, то эти дворы наверное никто трогать не будут. Вот я им не завидую. В понедельник их ждет неприятный сюрприз», — пояснил наш читатель.

Не лучше ситуация и в квартирах девяти близлежащих домов. На время устранения последствий коммунальной аварии у них отключили водоснабжение.