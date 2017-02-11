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15:46 (мск), источник: PROUFU.ru

Подробности коммунального ЧП в Уфе: на улице — каток, дома — без воды

Сегодня, 11 февраля, улица Губайдуллина в Уфе превратилась в каток.

Напомним, из-за лопнувшей трубы с горячей водой улицу затопило кипятком. На месте работают сотрудники «Уфаводоканала», на время их пребывания там улицу перекрыли сотрудники ГИБДД, но те автомобилисты, которые проехали по улице раньше, успели запечатлеть происходящее под колесами. Ролики представлены ими в распоряжение ProUfu.ru.

По словам автомобилистов, поскольку улица идет под уклон, вода устремилась по ней вниз и затопила пространство по максимуму. С проезжей части потоки воды устремились также и во дворы организаций, расположенных вдоль обочины.

«Если с дороги лед уберут, то эти дворы наверное никто трогать не будут. Вот я им не завидую. В понедельник их ждет неприятный сюрприз», — пояснил наш читатель.

Не лучше ситуация и в квартирах девяти близлежащих домов. На время устранения последствий коммунальной аварии у них отключили водоснабжение.

Как сообщили в мэрии Уфы, ликвидацией последствий аварии занимаются 9 единиц техники. Для жильцов оставшихся без водоснабжения домов организован подвоз воды.

Причины ЧП специалисты мэрии обещали озвучить позднее.

ProUfu.ru будет следить за развитием событий.

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