Воронежская полиция расследует ДТП с ГАЗелью, насмерть сбившей у перехода парня

По имеющимся данным, ДТП случилось рано утром, примерно в 06 часов. В это время на улице Гагарина, рядом с бобровским хлебозаводом, автомобиль ГАЗель Next наехал на молодого мужчину.

По всей вероятности, машина двигалась на приличной скорости, пешеход получил тяжелейшие травмы, ставшие причиной моментальной гибели.

Врачам, приехавшим вскоре на место ДТП, оставалось только констатировать смерть пострадавшего. Погибший мужчина жил в Лискинском районе, ему было всего 30 лет.

Уже установлено, что за рулем ГАЗели был 49-летний водитель, житель Боброва. В момент аварии он ехал по направлению центра. Известно также, что ДТП случилось вблизи пешеходного перехода. Пока нет информации, переходил ли пешеход дорогу в момент аварии или шел вдоль обочины.

Сейчас обстоятельства трагического происшествия, причины ДТП и степень вины участников выясняют сотрудники полиции.