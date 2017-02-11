В южной части Уфы начался сильный пожар
Сегодня, 10 февраля начался сильный пожар на улице Амантая в Уфе. Об этом сообщили очевидцы в группе БашДТП и других группах соцсетей.
Сегодня, 10 февраля начался сильный пожар на улице Амантая в Уфе. Об этом сообщили очевидцы в группе БашДТП и других группах соцсетей.
По словам свидетелей, пожар произошел в частном доме на улице Амантая в Старой Уфе. Вблизи места происшествия перекрыто одностороннее движение. Несмотря на морозную погоду, возле горящего дома собрались местные жители и с волнением наблюдают за тушением.
Дело в том, что дома в этой части города расположены очень близко друг к другу, поэтому в подобных ситуациях есть опасность, что огонь перекинется на соседние постройки.
Обстоятельства происшедшего выясняются.