В южной части Уфы начался сильный пожар

По словам свидетелей, пожар произошел в частном доме на улице Амантая в Старой Уфе. Вблизи места происшествия перекрыто одностороннее движение. Несмотря на морозную погоду, возле горящего дома собрались местные жители и с волнением наблюдают за тушением.

Дело в том, что дома в этой части города расположены очень близко друг к другу, поэтому в подобных ситуациях есть опасность, что огонь перекинется на соседние постройки.