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16:24 (мск), источник: PROUFU.ru

В южной части Уфы начался сильный пожар

Сегодня, 10 февраля начался сильный пожар на улице Амантая в Уфе. Об этом сообщили очевидцы в группе БашДТП и других группах соцсетей.

По словам свидетелей, пожар произошел в частном доме на улице Амантая в Старой Уфе. Вблизи места происшествия перекрыто одностороннее движение. Несмотря на морозную погоду, возле горящего дома собрались местные жители и с волнением наблюдают за тушением.

Дело в том, что дома в этой части города расположены очень близко друг к другу, поэтому в подобных ситуациях есть опасность, что огонь перекинется на соседние постройки.

Обстоятельства происшедшего выясняются.

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