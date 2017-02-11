В Башкирии следком возбудил дело по факту убийства таксиста
Сегодня, 11 февраля, следком сообщил о возбуждении уголовного дела по факту убийства таксиста Олега Бохана в Стерлитамаке.
Сегодня, 11 февраля, следком сообщил о возбуждении уголовного дела по факту убийства таксиста Олега Бохана в Стерлитамаке.
Напомним, мужчина пропал 6 февраля. В тот же вечер полиция задержала трех мужчин, разъезжавших в нетрезвом виде на его автомобиле. До вчерашнего дня велись поиски Олега Бохана, как пропавшего без вести. Но вчера в Гафурийском районе, к сожалению, был обнаружен его труп.
Как следует из материалов дела, таксист повез из Стерлитамака в Гафурийский район трех нетрезвых мужчин, которые в пути напали на него. Как уточнили в следкоме, пассажиры попросили таксиста остановиться. Двое из них вышли из автомобиля вместе с таксистом и убили его. Тело спрятали и уехали на автомобили обратно в Стерлитамак.
Личности преступников установлены. По сообщению следкома, сейчас проводится проверка на их причастность к убийству Олега Бохана.
«После установления всех обстоятельств будет решен вопрос о переквалификации действий на более тяжкую статью Уголовного кодекса РФ. Расследование уголовного дела продолжается», — уточнили в следкоме.
У Олега Бохана остались супруга, аленький сын и старенькая мать, которая не встает с постели.
ProUfu.ru выражает соболезнования близким погибшего.