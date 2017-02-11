В Башкирии следком возбудил дело по факту убийства таксиста

Напомним, мужчина пропал 6 февраля. В тот же вечер полиция задержала трех мужчин, разъезжавших в нетрезвом виде на его автомобиле. До вчерашнего дня велись поиски Олега Бохана, как пропавшего без вести. Но вчера в Гафурийском районе, к сожалению, был обнаружен его труп.

Как следует из материалов дела, таксист повез из Стерлитамака в Гафурийский район трех нетрезвых мужчин, которые в пути напали на него. Как уточнили в следкоме, пассажиры попросили таксиста остановиться. Двое из них вышли из автомобиля вместе с таксистом и убили его. Тело спрятали и уехали на автомобили обратно в Стерлитамак.

Личности преступников установлены. По сообщению следкома, сейчас проводится проверка на их причастность к убийству Олега Бохана.

«После установления всех обстоятельств будет решен вопрос о переквалификации действий на более тяжкую статью Уголовного кодекса РФ. Расследование уголовного дела продолжается», — уточнили в следкоме.

У Олега Бохана остались супруга, аленький сын и старенькая мать, которая не встает с постели.

ProUfu.ru выражает соболезнования близким погибшего.