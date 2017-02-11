Трамвай и автобус столкнулись в Краснодаре

Авария произошла утром в субботу, 11 февраля на пересечении улиц Ставропольской и Вишняковой. Ее обстоятельства устанавливают правоохранители. По мнению очевидцев, виноват водитель автобуса, не пропустивший трамвай. Однако, скорее всего, причиной ДТП стал неисправный светофор, который не работал с самого утра.

Столкновение не было сильным. Никто из пассажиров не пострадал. Транспортные средства тоже не получили заметных повреждений. Задержка движения была минимальной.