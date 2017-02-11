В Киеве произошел пожар на радиорынке «Караваевы дачи»
В Киеве произошел пожар на радиорынке «Караваевы дачи, причины возгорания пока неизвестны.
В Киеве произошел пожар на радиорынке «Караваевы дачи, причины возгорания пока неизвестны.
В Киеве горит радиорынок «Караваевы дачи». Видео и фотографии с места пожара активно постят в Facebook, в частности на странице «Киев оперативный». По словам очевидцев, пожар начался в торговых рядах.
Тем временем пользователь соцсетей Виктория Гуральник пишет, что пожарные не могли добраться до места происшествия