В Киеве произошел пожар на радиорынке «Караваевы дачи»

В Киеве горит радиорынок «Караваевы дачи». Видео и фотографии с места пожара активно постят в Facebook, в частности на странице «Киев оперативный». По словам очевидцев, пожар начался в торговых рядах.

Тем временем пользователь соцсетей Виктория Гуральник пишет, что пожарные не могли добраться до места происшествия из-за припаркованных авто. О причинах возгорания пока не сообщается.