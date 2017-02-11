В Челябинской области разыскивают 35-летнего мужчину

Мужчину разыскивают в Челябинской области, сообщают в поисковом отряде «Легион спас».

6 февраля 35-летний житель Магнитогорска Константин Анисимов ушёл из дома по улице Карла Маркса, 191 и не вернулся. С того момента о его местонахождении ничего неизвестно.