В Челябинской области разыскивают 35-летнего мужчину
Житель Магнитогорска ушёл из дома 6 февраля.
Житель Магнитогорска ушёл из дома 6 февраля.
Мужчину разыскивают в Челябинской области, сообщают в поисковом отряде «Легион спас».
6 февраля 35-летний житель Магнитогорска Константин Анисимов ушёл из дома по улице Карла Маркса, 191 и не вернулся. С того момента о его местонахождении ничего неизвестно.
Всех, кто знает
Приметы: рост 180 сантиметров, глаза карие, тёмные волосы, короткая стрижка, плотное телосложение. На нём был коричневый пуховик, синие джинсы и чёрные зимние ботинки.