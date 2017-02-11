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16:29 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Челябинской области разыскивают 35-летнего мужчину

Житель Магнитогорска ушёл из дома 6 февраля.

Мужчину разыскивают в Челябинской области, сообщают в поисковом отряде «Легион спас».

6 февраля 35-летний житель Магнитогорска Константин Анисимов ушёл из дома по улице Карла Маркса, 191 и не вернулся. С того момента о его местонахождении ничего неизвестно.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшего, просят обращаться в полицию по телефону 02.

Приметы: рост 180 сантиметров, глаза карие, тёмные волосы, короткая стрижка, плотное телосложение. На нём был коричневый пуховик, синие джинсы и чёрные зимние ботинки.

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