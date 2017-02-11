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16:26 (мск), источник: Sputnik.md

Житель села Купчинь сгорел на глазах у приятеля

В селе Купчинь, Единецкого района, 43-летний мужчина заживо сгорел после того, как ему дали прикурить.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 11 фев — Sputnik. Трагедия произошла в квартире жертвы. Знакомый дал ему прикурить, в результате чего загорелся воротник одежды мужчины.

Приятель попытался потушить огонь, вылив на потерпевшего легковоспламеняющуюся жидкость. Это спровоцировало еще большее возгорание. Спасти мужчину не удалось.

Правоохранители выясняют детали случившегося.

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