Житель села Купчинь сгорел на глазах у приятеля

КИШИНЕВ, 11 фев — Sputnik. Трагедия произошла в квартире жертвы. Знакомый дал ему прикурить, в результате чего загорелся воротник одежды мужчины.

Приятель попытался потушить огонь, вылив на потерпевшего легковоспламеняющуюся жидкость. Это спровоцировало еще большее возгорание. Спасти мужчину не удалось.

Правоохранители выясняют детали случившегося.