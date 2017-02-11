В Свердловской области при пожаре погиб ребенок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Серовский межрайонный следственный отдел СК РФ по Свердловской области проводит проверку по факту гибели ребенка в результате пожара в поселке Ключевом (Свердловская область), сообщила пресс-служба СК РФ по Свердловской области.

«В пятницу, 10 февраля, в правоохранительные органы Серовского района поступило сообщение о том, что в поселке Ключевом произошел пожар в жилом доме по улице Совхозная, в результате чего погиб ребёнок 2014 года рождения. По данному факту Серовским межрайонным следственным отделом СК РФ по Свердловской области организована и проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, очаг возгорания находился возле печи. Когда начался пожар, бабушка успела вынести из дома одного из своих внуков, но спасти жизнь второго не смогла. «Согласно имеющимся предварительным данным, ребёнок скончался, отравившись угарным газом», — уточняется в сообщении ведомства.

В настоящее время проведён осмотр места происшествия, опрашиваются родственники и соседи, тело ребёнка направлено для проведения экспертизы в целях выяснения точной причины смерти. Также устанавливаются точные очаг и причина возгорания «В качестве приоритетной версии рассматривается неисправность печного отопления», — резюмируется в сообщении.