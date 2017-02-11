В Пружанском районе погибли двое мужчин. Вероятно, из-за переохлаждения

Одного из мужчин обнаружил лежащим на обочине водитель проезжающего мимо автомобиля. Он вызвал медиков, однако спасти 53-летнего жителя Ружан не удалось.

— Другому погибшему — 64 года. Его тело обнаружили недалеко от собственного дома в деревне Залесье. По имеющейся информации, накануне он употреблял спиртное, — сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.