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16:28 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Пружанском районе погибли двое мужчин. Вероятно, из-за переохлаждения

В Пружанском районе погибли двое мужчин. По предварительной информации, причиной трагедий стало переохлаждение. Обстоятельства произошедшего выясняют следователи.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Одного из мужчин обнаружил лежащим на обочине водитель проезжающего мимо автомобиля. Он вызвал медиков, однако спасти 53-летнего жителя Ружан не удалось.

— Другому погибшему — 64 года. Его тело обнаружили недалеко от собственного дома в деревне Залесье. По имеющейся информации, накануне он употреблял спиртное, — сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.

Следователи опрашивают родных и знакомых погибших. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

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