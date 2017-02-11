В Пружанском районе погибли двое мужчин. Вероятно, из-за переохлаждения
В Пружанском районе погибли двое мужчин. По предварительной информации, причиной трагедий стало переохлаждение. Обстоятельства произошедшего выясняют следователи.
В Пружанском районе погибли двое мужчин. По предварительной информации, причиной трагедий стало переохлаждение. Обстоятельства произошедшего выясняют следователи.
Одного из мужчин обнаружил лежащим на обочине водитель проезжающего мимо автомобиля. Он вызвал медиков, однако спасти 53-летнего жителя Ружан не удалось.
— Другому погибшему — 64 года. Его тело обнаружили недалеко от собственного дома в деревне Залесье. По имеющейся информации, накануне он употреблял спиртное, — сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.
Следователи опрашивают родных и знакомых погибших. Назначены