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16:56 (мск), источник: Калининград.Ru

УМВД: В Калининграде кассир магазина японской кухни присвоила 75 000 рублей

В полицию заявил руководитель торговой точки.

Источник: Калининград.Ru

В областном центре полиция задержала жительницу Гурьевского округа по подозрению в краже денег из кассы магазина. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

С заявлением о пропаже 75 000 рублей в правоохранительные органы обратился руководитель точки по продаже товаров японской кухни. Во время проверки оперативники установили, что к краже причастна 21-летняя девушка. Она работала в магазине старшим кассиром. По данным полиции, присвоенные деньги злоумышленница потратила на собственные нужды.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по части 1 статьи 160 УК РФ — «Присвоение или растрата». Ей грозит до двух лет лишения свободы.

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