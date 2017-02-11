УМВД: В Калининграде кассир магазина японской кухни присвоила 75 000 рублей

В областном центре полиция задержала жительницу Гурьевского округа по подозрению в краже денег из кассы магазина. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

С заявлением о пропаже 75 000 рублей в правоохранительные органы обратился руководитель точки по продаже товаров японской кухни. Во время проверки оперативники установили, что к краже причастна 21-летняя девушка. Она работала в магазине старшим кассиром. По данным полиции, присвоенные деньги злоумышленница потратила на собственные нужды.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по части 1 статьи 160 УК РФ — «Присвоение или растрата». Ей грозит до двух лет лишения свободы.