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17:00 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Киевской области в результате ДТП пострадали 6 человек

Шесть человек, в том числе ребенок, травмированы в ДТП в Киевской области.

Источник: Telegraf.com.ua

Вблизи г. Переяслав-Хмельницкий Киевской области произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате ДТП получили травмы 6 человек, в том числе ребенок.

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Как сообщает в субботу управление безопасности дорожного движения департамента превентивной деятельности (ДПД) Национально полиции Украины, 10 февраля около 18:00 вечера на 54 км автодороги Борисполь — Днепр водитель автомобиля «ВАЗ-2103» во время выполнения маневра разворота, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем Daewoo Lanos, который двигался во встречном направлении.

«Вследствие автопроисшествия пассажир автомобиля “ВАЗ”, водитель и четверо пассажиров автомобиля Daewoo получили различные телесные повреждения. Среди травмированных пассажиров 10-ти летний ребенок», — сказано сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

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