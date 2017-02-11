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16:58 (мск), источник: Tengrinews

Это просто квест какой-то: Украденную в Австрии марку за 3 миллиона долларов купили в Алматы

О том, что она столь ценная, Махмуд Вахаев узнал после того, как ее у него украли.

Источник: Tengrinews

Житель Тюменской области России несколько лет назад купил в Алматы ценную марку, стоимостью 3 миллиона долларов. О том, что она столь ценная, Махмуд Вахаев узнал после того, как ее у него украли.

Как рассказал корреспонденту Tengrinews.kz россиянин, он до сих пор пытается ее вернуть через суд. Австрийские правоохранительные органы не смогли помочь Вахаеву, теперь он надеется на российское МВД, куда на днях он подал заявление с просьбой найти и наказать похитителей ценности. Все произошло 5 лет назад. Махмуд Вахаев приобрел казалось бы простую марку в Алматы у некой женщины по имени Светлана. Она проживает в районе аэропорта города, а ее дедушка занимался коллекционированием марок. Цена марки — 20 долларов.

«Помимо этой марки (Позже Махмуд узнал, что она стоит 3 миллиона долларов — Прим. автора) я купил и другие, около 400 марок. По 20−30 долларов. Это было в Алматы. Про мои марки узнала моя давняя знакомая Хеда Цугаева, которая проживает в Австрии, и вдруг она призналась мне в любви и сказала, чтобы я к ней приехал. Я решил на ней жениться и приехал к ней, взяв с собой альбом с ценными марками. Хеда сказала, что у нее есть знакомый Микаэль, который отлично разбирается в марках и он сможет мне помочь их продать», — рассказал Махмуд Вахаев.

Однако случилось так, что альбом с марками исчез. А через несколько дней в немецких СМИ вышла сенсационная статья о том, что найдена третья марка Святого Грааля. В публикации было фото той самой марки Вахаева. В мире всего таких марок две — одна хранится в нью-йоркской библиотеке, а вторая находится в частной коллекции. А вот о местонахождении третьей до той поры не было известно. Прочитав эту новость Вахаев схватился за голову и попытался вернуть марку, однако у него нет доказательств. О своих судебных тяжбах в Австрии он уже снял несколько видеообращений. По словам Вахаева, до сих пор нет никаких сдвигов. Мужчина не знает ни английский, ни немецкий. У него нет адвоката. Недавно в своем видеоблоге мужчина показал дом женщины, предположительно купленный на деньги, вырученные от продажи раритетной марки.

Корреспондент Tengrinews.kz связался со Светланой, первой хозяйкой ценной марки. Она подтвердила, что продавала альбом с марками.. Однако женщина заявила, что «не намерена стать жертвой из-за какой-то марки». Сейчас она никому дверь не открывает и не желает общаться на тему марки «Святой Грааль». О ценности проданного раритета она также узнала из СМИ. После кражи редчайшую марку за копейки случайно купили немецкие пенсионеры на блошином рынке в Дрездене. Именно тогда издание Bild опубликовало материал о находке.

Особенностью этой марки является вафелирование (грилевание, Grill), способ прессования, применявшийся в 60-е годы XIX века для исключения повторного использования марок. Опрессованная бумага отлично впитывала чернила и не позволяла смыть их с поверхности марки после ее гашения.

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