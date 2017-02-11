Это просто квест какой-то: Украденную в Австрии марку за 3 миллиона долларов купили в Алматы
О том, что она столь ценная, Махмуд Вахаев узнал после того, как ее у него украли.
О том, что она столь ценная, Махмуд Вахаев узнал после того, как ее у него украли.
Житель Тюменской области России несколько лет назад купил в Алматы ценную марку, стоимостью 3 миллиона долларов. О том, что она столь ценная, Махмуд Вахаев узнал после того, как ее у него украли.
Как рассказал корреспонденту Tengrinews.kz россиянин, он до сих пор пытается ее вернуть через суд. Австрийские правоохранительные органы не смогли помочь Вахаеву, теперь он надеется на российское МВД, куда на днях он подал заявление с просьбой найти и наказать похитителей ценности. Все произошло 5 лет назад. Махмуд Вахаев приобрел казалось бы простую марку в Алматы у некой женщины по имени Светлана. Она проживает в районе аэропорта города, а ее дедушка занимался коллекционированием марок. Цена марки — 20 долларов.
«Помимо этой марки (Позже Махмуд узнал, что она стоит 3 миллиона долларов — Прим. автора) я купил и другие, около 400 марок. По 20−30 долларов. Это было в Алматы. Про мои марки узнала моя давняя знакомая Хеда Цугаева, которая проживает в Австрии, и вдруг она призналась мне в любви и сказала, чтобы я к ней приехал. Я решил на ней жениться и приехал к ней, взяв с собой альбом с ценными марками. Хеда сказала, что у нее есть знакомый Микаэль, который отлично разбирается в марках и он сможет мне помочь их продать», — рассказал Махмуд Вахаев.
Однако случилось так, что альбом с марками исчез. А через несколько дней в немецких СМИ вышла сенсационная статья о том, что найдена третья марка Святого Грааля. В публикации было фото той самой марки Вахаева. В мире всего таких марок две — одна хранится в
Корреспондент Tengrinews.kz связался со Светланой, первой хозяйкой ценной марки. Она подтвердила, что продавала альбом с марками.. Однако женщина заявила, что «не намерена стать жертвой
Особенностью этой марки является вафелирование (грилевание, Grill), способ прессования, применявшийся в 60-е годы XIX века для исключения повторного использования марок. Опрессованная бумага отлично впитывала чернила и не позволяла смыть их с поверхности марки после ее гашения.