В Сочи три человека пострадали при взрыве газа в частной гостинице

Как сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах региона в субботу, бытовой газ взорвался в частной гостинице, в настоящее время пожарные службы ликвидируют огонь, который распространился в двух жилых помещениях на площади не более 30 кв. метров.

В свою очередь в управлении здравоохранения Сочи агентству сказали, что от взрыва газа пострадали три человека.

«Но пока только один из них доставлен в больницу. Пока в числе пострадавших только три человека», — сообщили в управлении.