Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
Телеканал из США, извинившийся перед Путиным за показ его фото
Анна Седокова ждет третьего ребенка
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку
7 вещей, которым американкам стоит поучиться у русских мам
Забивший до смерти человека автохам сел на 7 лет
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
«Украина поджала хвост»: депутат Думы о стрельбах возле Крыма
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Девять продуктов, которые утоляют жажду
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
20Ситуация на юго-востоке Украины
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
14События недели в фотографиях
17:21 (мск), источник: НИА Самара

В Железнодорожном районе Самары восстановлено холодное водоснабжение на проспекте Карла Маркса


Ремонтные работы будут завершены сегодня вечером.

Холодное водоснабжение 22 многоквартирных жилых домов на проспекте Карла Маркса в Железнодорожном районе Самары восстановлено.

Напомним, что сегодня утром в районе дома № 15, на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 300 мм случилась утечка.

Специалистами «СКС» аварийный участок был отключен, после в течение часа было произведено переключение и восстановлено водоснабжение жилых домов.

В настоящее время на участке работают специалисты «СКС».

Ремонтные работы будут завершены сегодня вечером. Ситуация находится на контроле городских властей, сообщает пресс-служба мэрии Самары.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Железнодорожном районе Самары восстановлено холодное водоснабжение на проспекте Карла Маркса
Порошенко заявил об успешном испытании новой украинской ракеты
Захарова прокомментировала сообщения о выдаче США Сноудена
СМИ: при обстреле Донецка ВСУ применили тяжелую артиллерию
Трамп пообещал снизить стоимость стены на границе с Мексикой
Сотрудникам ФСО запретят раскрывать в сети информацию о службе
Иран допустил открытие своего воздушного пространства для ВКС РФ
В Венеции начался традиционный карнавал
Спорт
Сборная Чехии обыграла Финляндию в матче Евротура Встреча, прошедшая в субботу в Гетеборге, завершилась победой чехов со счетом 7:1
Авто
Кто украл дизайн у Лада: три легковушки и грузовик Свершилось: теперь не российские дизайнеры копируют иномарки, а наоборот — во всяком случае, такого мнения придерживаются фанаты «Лады»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ 10 февраля отмечает юбилей заслуженная сваха российского телевидения. В честь этой даты «Кино Mail.Ru» вспоминает ее самые яркие и незабываемые появления в эфире
Недвижимость
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Петербуржцы начали массово жаловаться на услуги ЖКХ
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей Сын телеведущей стал копией своего папы.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь