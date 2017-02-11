В Железнодорожном районе Самары восстановлено холодное водоснабжение на проспекте Карла Маркса
Ремонтные работы будут завершены сегодня вечером.
Ремонтные работы будут завершены сегодня вечером.
Холодное водоснабжение 22 многоквартирных жилых домов на проспекте Карла Маркса в Железнодорожном районе Самары восстановлено.
Напомним, что сегодня утром в районе дома № 15, на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 300 мм случилась утечка.
Специалистами «СКС» аварийный участок был отключен, после в течение часа было произведено переключение и восстановлено водоснабжение жилых домов.
В настоящее время на участке работают специалисты «СКС».
Ремонтные работы будут завершены сегодня вечером. Ситуация находится на контроле городских властей, сообщает