В Железнодорожном районе Самары восстановлено холодное водоснабжение на проспекте Карла Маркса

Холодное водоснабжение 22 многоквартирных жилых домов на проспекте Карла Маркса в Железнодорожном районе Самары восстановлено.

Напомним, что сегодня утром в районе дома № 15, на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 300 мм случилась утечка.

Специалистами «СКС» аварийный участок был отключен, после в течение часа было произведено переключение и восстановлено водоснабжение жилых домов.

В настоящее время на участке работают специалисты «СКС».