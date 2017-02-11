В Одесской области сильно избили главу райсовета

На Одесщине неизвестные напали на председателя Раздельнянского райсовета, руководителя райорганизации Оппоблока — у него закрытая черепно-мозговая травма и сломаны ребра. Как сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области, нападение произошло 10 февраля возле жилого комплекса «Острова».

«Около 21.00 трое неизвестных ударили его (Сигала. — Ред.) сзади по голове, завладели сумкой, где находились деньги, документы и личные вещи, после чего исчезли с места происшествия на иномарке», — проинформировали в полиции.