В Одесской области сильно избили главу райсовета
В Одесской области трое неизвестных ударили председателя райсовета и завладели его деньгами, документами и личными вещами.
В Одесской области трое неизвестных ударили председателя райсовета и завладели его деньгами, документами и личными вещами.
На Одесщине неизвестные напали на председателя Раздельнянского райсовета, руководителя райорганизации Оппоблока — у него закрытая
«Около 21.00 трое неизвестных ударили его (Сигала. — Ред.) сзади по голове, завладели сумкой, где находились деньги, документы и личные вещи, после чего исчезли с места происшествия на иномарке», — проинформировали в полиции.
Пострадавший был доставлен в одно из медицинских учреждений, у него диагностирована закрытая
Рассматривается версия о совершении преступления из корыстных побуждений. Правоохранители уже установили принадлежность автомобиля, на котором злоумышленники убежали. Проводятся неотложные следственные действия. Расследование находится на контроле у руководителя Одесской областной государственной администрации и руководства ГУ НП в Одесской области. Феликс Сигал возглавляет местную организацию «Оппозиционного блока». Партийцы связывают нападение с его «политической и хозяйственной деятельностью».