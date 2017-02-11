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17:38 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Одесской области сильно избили главу райсовета

В Одесской области трое неизвестных ударили председателя райсовета и завладели его деньгами, документами и личными вещами.

Источник: Telegraf.com.ua

На Одесщине неизвестные напали на председателя Раздельнянского райсовета, руководителя райорганизации Оппоблока — у него закрытая черепно-мозговая травма и сломаны ребра. Как сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области, нападение произошло 10 февраля возле жилого комплекса «Острова».

«Около 21.00 трое неизвестных ударили его (Сигала. — Ред.) сзади по голове, завладели сумкой, где находились деньги, документы и личные вещи, после чего исчезли с места происшествия на иномарке», — проинформировали в полиции.

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Пострадавший был доставлен в одно из медицинских учреждений, у него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, ушибленная рана головы, сотрясение головного мозга, перелом ребер. Информация о происшествии внесена в ЕРДР по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 (разбой) УК Украины.

Рассматривается версия о совершении преступления из корыстных побуждений. Правоохранители уже установили принадлежность автомобиля, на котором злоумышленники убежали. Проводятся неотложные следственные действия. Расследование находится на контроле у руководителя Одесской областной государственной администрации и руководства ГУ НП в Одесской области. Феликс Сигал возглавляет местную организацию «Оппозиционного блока». Партийцы связывают нападение с его «политической и хозяйственной деятельностью».

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