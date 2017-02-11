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17:32 (мск), источник: Tengrinews

В Костанае задержан таксист, заставивший девушку умыться зеленкой

34-летний мужчина дал показания и сейчас ведется досудебное расследование. Мера пресечения пока не избрана.

Источник: Tengrinews

В Костанае задержали таксиста, который заставил умыться зеленкой девушку, якобы не заплатившей за проезд, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области. В ДВД сообщили, что автор резонансного видео уже дал показания.

«Задержан житель Костаная 1982 года рождения. Заведено уголовное дело по статье “Хулиганство”. Мужчина дал показания. Ведется досудебное расследование. Мера пресечения пока не избрана», — сообщила руководитель пресс-службы ДВД Костанайской области Елена Кашарина.

Напомним, резонанс среди общественности вызвало видео, на котором таксист заставляет девушку выполнять различные задания. Судя по словам таксиста за кадром, девушка пыталась обмануть его и не заплатила за проезд. Больше всего казахстанцев возмутил момент, когда таксист налил на руки девушке зеленку и заставил умыться.

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