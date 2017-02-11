В Костанае задержан таксист, заставивший девушку умыться зеленкой
34-летний мужчина дал показания и сейчас ведется досудебное расследование. Мера пресечения пока не избрана.
34-летний мужчина дал показания и сейчас ведется досудебное расследование. Мера пресечения пока не избрана.
В Костанае задержали таксиста, который заставил умыться зеленкой девушку, якобы не заплатившей за проезд, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на
«Задержан житель Костаная 1982 года рождения. Заведено уголовное дело по статье “Хулиганство”. Мужчина дал показания. Ведется досудебное расследование. Мера пресечения пока не избрана», — сообщила руководитель
Напомним, резонанс среди общественности вызвало видео, на котором таксист заставляет девушку выполнять различные задания. Судя по словам таксиста за кадром, девушка пыталась обмануть его и не заплатила за проезд. Больше всего казахстанцев возмутил момент, когда таксист налил на руки девушке зеленку и заставил умыться.