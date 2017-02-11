В Татарстане задержан пьяный водитель школьного автобуса

(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). Сегодня в Аксубаевском районе Татарстана был задержан водитель школьного автобуса, находившийся в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по РТ.

Сотрудники ГИБДД остановили школьный автобус Ford Transit, перевозивший 20 детей и одного сопровождающего до места учебы, на 15-м км автодороги Аксубаево — Федоровка. В ходе проверки выяснилось, что водитель 1973 года рождения находится в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении водителя составлен административный протокол, его отстранили от управления транспортным средством. Дети и сопровождающий были доставлены до образовательной организации.