СМИ: стамбульский стрелок арестован за убийство 39 человек в ночном клубе

АНКАРА, 11 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Абдулгадир Машарипов, напавший в новогоднюю ночь на клуб Reina в стамбульском районе Ортакей, предстал перед судом и был арестован. Об этом сообщил телеканал Haberturk.

По его данным, Машарипов будет помещен в тюрьму «Силиври» в Стамбуле в связи с выдвинутыми против него обвинениями в «преднамеренном убийстве 39 человек», «членстве в террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в РФ), «незаконном владении оружием», а также «попытке покушения на конституционный строй». В тюрьме он будет находиться все время, пока будет идти судебный процесс, который в дальнейшем определит окончательную меру пресечения.