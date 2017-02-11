СМИ: стамбульский стрелок арестован за убийство 39 человек в ночном клубе
Абдулгадир Машарипов обвиняется в «членстве в террористической группировке «Исламское государство».
Абдулгадир Машарипов обвиняется в «членстве в террористической группировке «Исламское государство».
АНКАРА, 11 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Абдулгадир Машарипов, напавший в новогоднюю ночь на клуб Reina в стамбульском районе Ортакей, предстал перед судом и был арестован. Об этом сообщил телеканал Haberturk.
По его данным, Машарипов будет помещен в тюрьму «Силиври» в Стамбуле в связи с выдвинутыми против него обвинениями в «преднамеренном убийстве 39 человек», «членстве в террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в РФ), «незаконном владении оружием», а также «попытке покушения на конституционный строй». В тюрьме он будет находиться все время, пока будет идти судебный процесс, который в дальнейшем определит окончательную меру пресечения.
Нынешний суд является необходимой формальностью в связи с тем, что следователи завершили допрос обвиняемого и передали материалы судебным органам. До этого момента Машарипов был в статусе задержанного.
Уроженец Узбекистана Машарипов в ночь на 1 января, вооружившись автоматом, устроил стрельбу в клубе Reina. Жертвами стали 39 человек, 16 из них — иностранцы, в том числе одна россиянка. Также погибли подданные Саудовской Аравии, Марокко и Иордании и граждане Ливана, Ливии и Израиля.
Экстремисты ИГ взяли на себя ответственность за данную вылазку. По одному из адресов в Стамбуле было обнаружено $150 тыс, которые, по мнению властей, являлись платой исполнителю теракта.