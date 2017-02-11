В Уфе задержан «маньяк», переполошивший весь город
Сегодня, 11 февраля, ночью в микрорайоне Сипайлово полицейским удалось задержать мужчину, подозреваемого в совершении нескольких грабежей и разбойных нападений.
Сегодня, 11 февраля, ночью в микрорайоне Сипайлово полицейским удалось задержать мужчину, подозреваемого в совершении нескольких грабежей и разбойных нападений.
Напомним, несколько дней назад, в соцсетях были распространены ориентировки с данными некоего мужчины, который совершал нападения на людей. Несколько таких фактов были зафиксированы, в том числе в микрорайоне Сипайлово.
Так, в полицию с заявлениями о нападении на них обратились почти один за другим четверо пожилых уфимцев. Похожее заявление поступило и от жительницы Сипайлово, которую в подъезде также ограбил незнакомец с ножом, который в случае сопротивления обещал ее убить. По всем фактам были возбуждены уголовные дела.
Сотрудниками полиции в короткий срок были установлены приметы нападавшего и составлен его фоторобот, который попал в СМИ. И вот, по сообщению
Выяснилось, что 27-летний «маньяк» был ранее судим за совершение грабежей и мошенничество, проживает он в Уфе.
Полиция не исключает, что мужчина может быть причастен и к другим преступлениям на территории города и прочит всех, кто его узнал, обратиться в Отдел полиции № 8 Управления МВД России по г. Уфе или по телефону: 236−78−66, 237−19−60.