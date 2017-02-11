В Уфе задержан «маньяк», переполошивший весь город

Напомним, несколько дней назад, в соцсетях были распространены ориентировки с данными некоего мужчины, который совершал нападения на людей. Несколько таких фактов были зафиксированы, в том числе в микрорайоне Сипайлово.

Так, в полицию с заявлениями о нападении на них обратились почти один за другим четверо пожилых уфимцев. Похожее заявление поступило и от жительницы Сипайлово, которую в подъезде также ограбил незнакомец с ножом, который в случае сопротивления обещал ее убить. По всем фактам были возбуждены уголовные дела.