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17:52 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе задержан «маньяк», переполошивший весь город

Сегодня, 11 февраля, ночью в микрорайоне Сипайлово полицейским удалось задержать мужчину, подозреваемого в совершении нескольких грабежей и разбойных нападений.

Напомним, несколько дней назад, в соцсетях были распространены ориентировки с данными некоего мужчины, который совершал нападения на людей. Несколько таких фактов были зафиксированы, в том числе в микрорайоне Сипайлово.

Так, в полицию с заявлениями о нападении на них обратились почти один за другим четверо пожилых уфимцев. Похожее заявление поступило и от жительницы Сипайлово, которую в подъезде также ограбил незнакомец с ножом, который в случае сопротивления обещал ее убить. По всем фактам были возбуждены уголовные дела.

Сотрудниками полиции в короткий срок были установлены приметы нападавшего и составлен его фоторобот, который попал в СМИ. И вот, по сообщению пресс-службы МВД по РБ, сегодня ночью мужчина был задержан. Что примечательно, для его задержания не понадобилось вызывать спецназ, вполне справились участковый и сотрудник уголовного розыска, правда, при помощи Росгвардии.

Выяснилось, что 27-летний «маньяк» был ранее судим за совершение грабежей и мошенничество, проживает он в Уфе.

Полиция не исключает, что мужчина может быть причастен и к другим преступлениям на территории города и прочит всех, кто его узнал, обратиться в Отдел полиции № 8 Управления МВД России по г. Уфе или по телефону: 236−78−66, 237−19−60.

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