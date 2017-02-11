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18:28 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Ровно пенсионерка обменяла настоящие деньги на сувенирные доллары

Пенсионерка в Ровно отдала мошенникам 33 тыс. грн, обменяв их на сувенирные доллары.

Источник: Telegraf.com.ua

На сувенирные доллары 86-летняя жительница Ровно вчера обменяла 33 тыс. грн. Обманули пожилую женщину двое аферистов — темнокожий мужчина и 40-летняя спутница. Об этом сообщили в отделе коммуникации управления НП в Ровенской области.

Пара представилась социальными работниками, которые сообщили, что из-за резкого обесценивания гривны направляются к соседке для обмена национальной валюты на доллары. Однако аферисты заметили — валюты хватит и для нее. Старушка купилась на легенду. Взамен получила 18 сувенирных банкнот номиналом 100 долларов. По факту мошенничества начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

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