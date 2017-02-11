В Ровно пенсионерка обменяла настоящие деньги на сувенирные доллары
Пенсионерка в Ровно отдала мошенникам 33 тыс. грн, обменяв их на сувенирные доллары.
Пенсионерка в Ровно отдала мошенникам 33 тыс. грн, обменяв их на сувенирные доллары.
На сувенирные доллары 86-летняя жительница Ровно вчера обменяла 33 тыс. грн. Обманули пожилую женщину двое аферистов — темнокожий мужчина и 40-летняя спутница. Об этом сообщили в отделе коммуникации управления НП в Ровенской области.
Пара представилась социальными работниками, которые сообщили, что