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19:03 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре произошло ДТП с участием четырех автомобилей

В результате массовой автоаварии пострадали 2 человека.

Столкновение иномарок произошло около полудня в субботу, 11 февраля, в районе Витаминкомбината.

В Краснодаре 11 февраля столкнулись четыре иномарки. Два человека пострадали. По информации экстренных служб региона, участниками ДТП водители автомобилей BMW, Nissan, Opel и Skoda. 2 авто столкнулись при перестроении, остальные попали под потерявшие управления транспортные средства.

Пострадавшими в результате аварии стали водитель и пассажир «опеля». Они госпитализированы. Участвовавшие в ДТП машины получили сильные повреждения.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося.

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