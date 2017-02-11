В Краснодаре произошло ДТП с участием четырех автомобилей

Столкновение иномарок произошло около полудня в субботу, 11 февраля, в районе Витаминкомбината.

В Краснодаре 11 февраля столкнулись четыре иномарки. Два человека пострадали. По информации экстренных служб региона, участниками ДТП водители автомобилей BMW, Nissan, Opel и Skoda. 2 авто столкнулись при перестроении, остальные попали под потерявшие управления транспортные средства.

Пострадавшими в результате аварии стали водитель и пассажир «опеля». Они госпитализированы. Участвовавшие в ДТП машины получили сильные повреждения.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося.