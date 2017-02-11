В Запорожской области взорвался тепловентилятор, есть пострадавшие
Двое военных пострадали в результате взрыва в ВЧ в Запорожской области.
Двое военных пострадали в результате взрыва в ВЧ в Запорожской области.
Сегодня в 4 утра в воинской части, расположенной в Токмакском районе Запорожской области, по словам военных взорвался тепловентилятор. Об этом сообщил председатель независимого профсоюза работников скорой помощи Запорожской области Анатолий Сидоренко.
Пострадали двое военных 1967 и 1974 г. р. Их, с помощью военного транспорта, доставили в Токмакскую центральную районную больницу. У обоих мужчин диагностированы закрытые