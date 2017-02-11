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18:54 (мск), источник: 112.ua

В Луганской обл. группа разведчиков не вернулась с выполнения задания, — пресс-офицер

Они выполняли задачи по наблюдению за противником.

Источник: 112.ua

В Луганской области группа украинских военных сегодня днем не вернулась с выполнения задания. Об этом сообщил пресс-офицер тактического группировки «Мариуполь» Дмитрий Завтонов в эфире телеканала «112 Украина».

«Известно, что группа военных выполняла задачи по наблюдению на переднем краю наших позиций. В настоящее время известно, что военнослужащие не вышли на связь», — сказал Завтонов.

Он добавил, что не может сообщить более подробную информацию о защитниках Украины. Однако отметил, что в настоящее время с военнослужащими пытаются выйти на связь, работают поисковые группы.

«Любая информация, которая будет 100%-но проверенная, будет предоставляться как можно быстрее», — заверил пресс-офицер.

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