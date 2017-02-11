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19:22 (мск), источник: 112.ua

При взрыве в воинской части в Запорожье пострадали двое военных

У обоих мужчин диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы.

Источник: 112.ua

При взрыве в воинской части в Токмакском районе в Запорожье пострадали двое военных. Об этом сообщил председатель независимого профсоюза работников скорой помощи Запорожья Анатолий Сидоренко, передает «УНН».

По словам военных, взорвался тепловентилятор.

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В результате пострадали двое военных 1967 и 1974 года рождения. Их, с помощью военного транспорта, доставили в Токмакскую центральную районную больницу. У обоих мужчин диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, ранее в Ровенской области военнослужащие воинской части пострадали в результате взрыва РПГ-18.

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