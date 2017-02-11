На парковке курорта «Роза Хутор» пострадала женщина

Несчастный случай произошел 9 февраля. О происшествии со слов очевидцев сообщает «Блог Сочи».

70-летняя туристка, приехавшая одна на курорт покататься на лыжах, при выходе из автобуса поскользнулась на льду и упала, ударившись затылком о металлические канты лыж. Шлема на ней не было.