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20:14 (мск), источник: Югополис

На парковке курорта «Роза Хутор» пострадала женщина

На Красной Поляне пенсионерка получила тяжелую черепно-мозговую травму.

Несчастный случай произошел 9 февраля. О происшествии со слов очевидцев сообщает «Блог Сочи».

70-летняя туристка, приехавшая одна на курорт покататься на лыжах, при выходе из автобуса поскользнулась на льду и упала, ударившись затылком о металлические канты лыж. Шлема на ней не было.

Очевидцы происшествия попытались помочь ей подняться, но поняли, что она без сознания. Врач из медпункта пришел в течение 7 минут, поставил пострадавшей капельницу и сделал какой-то укол. Еще через 25 минут приехала «скорая».

Пострадавшую увезли в больницу. Врачи поставили ей диагноз «кровоизлияние в мозг». Ее прооперировали. Она находится в тяжелом состоянии. Мужа женщины известили о случившемся.

Очевидцы происшествия считают, что, если бы администрация курорта вовремя очистила парковку от льда, несчастья удалось бы избежать.

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