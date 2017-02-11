На парковке курорта «Роза Хутор» пострадала женщина
На Красной Поляне пенсионерка получила тяжелую
На Красной Поляне пенсионерка получила тяжелую
Несчастный случай произошел 9 февраля. О происшествии со слов очевидцев сообщает «Блог Сочи».
70-летняя туристка, приехавшая одна на курорт покататься на лыжах, при выходе из автобуса поскользнулась на льду и упала, ударившись затылком о металлические канты лыж. Шлема на ней не было.
Очевидцы происшествия попытались помочь ей подняться, но поняли, что она без сознания. Врач из медпункта пришел в течение 7 минут, поставил пострадавшей капельницу и сделал
Пострадавшую увезли в больницу. Врачи поставили ей диагноз «кровоизлияние в мозг». Ее прооперировали. Она находится в тяжелом состоянии. Мужа женщины известили о случившемся.
Очевидцы происшествия считают, что, если бы администрация курорта вовремя очистила парковку от льда, несчастья удалось бы избежать.