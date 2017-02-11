В Воронеже девять пожарных тушили возгорание на Курской
Они использовали три единицы техники.
Они использовали три единицы техники.
В субботу, 11 февраля, спасателям сообщили о пожаре в Коминтерновском районе столицы Черноземья. Горела надворная постройка, расположенная улице Курская. Огонь в итоге повредил кровлю по всей площади.
«Пожар ликвидировали в 16:48, никто не пострадал», — сообщили в региональном МЧС.
На место происшествия выезжали девять спасателей на трех автомобилях. Причина возгорания пока не известна.