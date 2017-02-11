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20:09 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже девять пожарных тушили возгорание на Курской

Они использовали три единицы техники.

Источник: Новости Воронежа

В субботу, 11 февраля, спасателям сообщили о пожаре в Коминтерновском районе столицы Черноземья. Горела надворная постройка, расположенная улице Курская. Огонь в итоге повредил кровлю по всей площади.

«Пожар ликвидировали в 16:48, никто не пострадал», — сообщили в региональном МЧС.

На место происшествия выезжали девять спасателей на трех автомобилях. Причина возгорания пока не известна.

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