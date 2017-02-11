В ГИБДД опровергли гибель людей в массовом ДТП на Кутузовском проспекте
Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU — Московская Госавтоинспекция опровергла информацию о погибших в автомобильной аварии с участием шести машин на Кутузовском проспекте.
Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU — Московская Госавтоинспекция опровергла информацию о погибших в автомобильной аварии с участием шести машин на Кутузовском проспекте.
«В результате столкновения шести автомобилей по адресу: Кутузовский проспект, 59 пострадала одна девушка», — сказал сотрудник
Ранее источник сообщил, что в результате происшествия несколько человек пострадали, двое погибли.